У Китаї на річці Янцзи затонуло судно з 458 людьми на борту

У Китаї на річці Янцзи затонуло пасажирське судно з 458 людьми на борту. Про це повідомляє агентство Xinhua.

Судно під назвою "Східна зірка" затонуло вранці 1 червня в провінції Хубей (Hubei).

За словами капітана і головного інженера, яких вдалося врятувати, судно швидко затонуло після того, як потрапило в циклон.

Читайте такожСудно з сотнями мігрантів, затонуло в Середземному морі - ЗМІНа борту перебували 405 пасажирів і 47 членів екіпажу. Судно прямувало з Нанкіна в Чунцин на південному заході Китаю.

На даний момент вдалося врятувати 8 осіб. Рятувальні роботи ускладнені через сильний вітер та дощ.

Раніше УНІАН повідомляв, що більше 160 вихідців з країн Африки загинули в результаті аварії судна біля берегів Лівії.