У Китаї на річці Янцзи затонуло судно з 458 людьми на борту
Пасажирське судно з чотирма сотнями пасажирів затонуло в Китаї.
У Китаї на річці Янцзи затонуло пасажирське судно з 458 людьми на борту. Про це повідомляє агентство Xinhua.
Судно під назвою "Східна зірка" затонуло вранці 1 червня в провінції Хубей (Hubei).
За словами капітана і головного інженера, яких вдалося врятувати, судно швидко затонуло після того, як потрапило в циклон.
Читайте такожСудно з сотнями мігрантів, затонуло в Середземному морі - ЗМІНа борту перебували 405 пасажирів і 47 членів екіпажу. Судно прямувало з Нанкіна в Чунцин на південному заході Китаю.
На даний момент вдалося врятувати 8 осіб. Рятувальні роботи ускладнені через сильний вітер та дощ.
Раніше УНІАН повідомляв, що більше 160 вихідців з країн Африки загинули в результаті аварії судна біля берегів Лівії.