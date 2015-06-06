У центрі Москви проходить антипутінський пікет

У центрі Москви біля метро Третьяковська проходить антиурядовий пікет на підтримку засуджених росіян за участь в акції на Болотній площі 6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акція узгоджена владою на 20 осіб, однак людей з російською опозиційною символікою мінімум удвічі більше.

Учасники акції розгорнули банер "Свободу в'язням 6 травня", а також засудженим росіянам. Серед них Леонід Развозжаєв, викрадений в Україні.

Присутні скандують: "Путін злодій", "Росія без Путіна", "Ла-Ла-Ла", "Свободу політв'язням", "Росія буде вільною". Також можна побачити плакати з написом "Путін, жуй соплі, а не опозицію" і "Не помітили, як стали жити не в Росії, а в Бидлостані".

Багато учасників акції постійно беруть участь в антивоєнних пікетах проти вторгнення РФ в Україну, зокрема на їхньому одязі крім білих стрічок прикріплені жовто-блакитні, а також значки "Ні війні".

Водночас на місці проведення акції двоє чоловіків з георгіївськими стрічками співають частівки проти опозиції і на підтримку влади РФ. "Батьківщина, свобода, Путін", - резюмували виконавці частівок.

На місці акції її учасники з різними точками зору ведуть суперечки щодо "майбутнього Росії".