Індія та Бангладеш домовилися обмінятися територіями

Згідно з документом, Індія передасть Бангладеш 111 анклавів в штатах Ассам, Західна Бенгалія, Тріпура та Мегхалая загальною площею близько 70 квадратних кілометрів. Бангладеш передасть Індії 51 анклаву загальною площею близько 28 квадратних кілометрів. На території цих анклавів живуть понад 50 тисяч осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Після обміну територіями жителям анклавів буде запропоновано обрати громадянство. Раніше ці люди часто виявлялися ущемленими в правах і не могли отримувати медичну допомогу через незрозумілу адміністративну приналежність їхніх рідних селищ.

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Угода була підписана в Дацці прем'єром Індії Нарендрою Моді та його колегою з Бангладеш Шейх Хасіною.

Глава МЗС Бангладеш Абу Хасан Махмуд Алі назвав угоду "історичною подією" у відносинах двох країн.