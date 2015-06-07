Сили коаліції завдали авіаудар по Ємену
15:39, 07 червня 2015Світ
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Авіація коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, завдала удару по командного пункту військ, лояльних повстанцям-хуситам, в єменському місті Сані.
REUTERS
Новинне агентство хуситів повідомило про загибель щонайменше 44 осіб. Також, за даними агентства, більше 100 осіб, у тому числі жінки і діти, отримали поранення, повідомляє Російська служба ВВС.
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Раніше повідомлялося, що більша частина постраждалих від авіанальоту - військові, які з суботи очікували своєї черги на отримання платні.
Між тим в ООН повідомили, що переговори щодо врегулювання конфлікту між урядом Ємену і шиїтськими повстанцями-хуситами пройдутв Женеві 14 червня.
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