Сили коаліції завдали авіаудар по Ємену

Новинне агентство хуситів повідомило про загибель щонайменше 44 осіб. Також, за даними агентства, більше 100 осіб, у тому числі жінки і діти, отримали поранення, повідомляє Російська служба ВВС.

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Раніше повідомлялося, що більша частина постраждалих від авіанальоту - військові, які з суботи очікували своєї черги на отримання платні.

Між тим в ООН повідомили, що переговори щодо врегулювання конфлікту між урядом Ємену і шиїтськими повстанцями-хуситами пройдутв Женеві 14 червня.