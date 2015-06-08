Італійська берегова охорона врятувала майже 6 тисяч біженців у Середземному морі

В Італії повідомили, що мігрантів підібрали рятувальники з Італії, Німеччини, Британії та інших європейських країн, передає Радіо Свобода. Стало відомо, що рятувальники провели 30 операцій.

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Більшість із біженців витягли з води 6-7 червня за 80 кілометрів від узбережжя Лівії, після чого їх повинні були доправити до Італії.

Варто зазначити, що цьогоріч збільшилася кількість мігрантів, що втікають з Африки до Європи. При цьому, як повідомили в ООН, понад 1,8 тисячі втікачів потонули.

Країни ЄС збільшили присутність рятувальників у Середземному морі, але все одно стикаються з проблемою розміщення мігрантів після їхнього порятунку.