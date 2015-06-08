Клімкін: ЄС недооцінює загрозу від підтримки Росією ультраправих і ультралівих рухів у Європі

Про це на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Росія не любить Європейський союз як організацію, вона завжди намагалася розділити Європейський союз, ставлячись по-різному до різних країн і різних громадам в країнах ЄС. Те, що Росія робить зараз в Європейському союзі, можна назвати гібридної війною", - сказав Павло Клімкін.

Також він зазначив, що російська політика щодо ЄСє загрозою, яку багато хто недооцінює.

Павло Клімкін пояснив, що мова йде про системну підтримку Росією європейських ультраправих і ультралівих рухів, і що ця підтримка може призвести до обмеження прав базового електорату, який сповідує ключові європейські цінності.

"Чим кращою Європейський союз зможе розробити комплексну та ефективну політику у відношенні до Російської Федерації, тим краще буде для самого Європейського союзу", - переконаний Павло Клімкін.