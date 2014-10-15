Італійські сепаратисти готові прийняти Росію в ЄС
20:07, 15 жовтня 2014Світ
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Євродепутат Маттео Сальвіні, що представляє північноіталійську сепаратистську партію "Ліга Півночі" вважає, що Росія вже готова вступити в ЄС.
REUTERS
Про це він заявив російському агентству ТАСС після поїздки в окупований Крим.
"Звичайно, у Росії є свої проблеми, але вона не така страшна, як нам підносять", - заявив Сальвіні.
Читайте такожФранцузька націоналістка Ле Пен висловила захоплення ПутінимНа думку Сальвіні, Росія може вже зараз "увійти до складу ЄС і бути повноправним її членом". Таким чином Євросоюз "став би простором миру і свободи від Атлантичного до Тихого океанів".
Нагадаємо, в ЄС агресивну політику Росії підтримують переважно ультраправі, неонацистські, а також ліві партії та організації.
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