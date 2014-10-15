Італійські сепаратисти готові прийняти Росію в ЄС

Про це він заявив російському агентству ТАСС після поїздки в окупований Крим.

"Звичайно, у Росії є свої проблеми, але вона не така страшна, як нам підносять", - заявив Сальвіні.

Читайте такожФранцузька націоналістка Ле Пен висловила захоплення ПутінимНа думку Сальвіні, Росія може вже зараз "увійти до складу ЄС і бути повноправним її членом". Таким чином Євросоюз "став би простором миру і свободи від Атлантичного до Тихого океанів".

Нагадаємо, в ЄС агресивну політику Росії підтримують переважно ультраправі, неонацистські, а також ліві партії та організації.