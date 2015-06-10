США додатково відправлять в Ірак 450 інструкторів

Збройні сили Іраку в даний час протистоять бойовикам "Ісламської держави". Для їх навчання США вже відправили до Іраку кілька сотень своїх військових інструкторів, передає Бі-бі-сі.

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Іракським військовослужбовцям також допомагає американська авіація. В той же час Вашингтон не має наміру брати пряму участь в бойових діях і проводити проти "Ісламської держави" наземну операцію.

Раніше прес-секретар Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що для повної перемоги над "Ісламською державою" потрібно ще від трьох до п'яти років. Держдепартамент також визнав, що в американській програмі підготовки іракських військових є серйозні недоліки.