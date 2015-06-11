Папа Римський закликав Путіна докласти зусиль для досягнення миру в Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Ватикану.

Співрозмовники дійшли згоди, що необхідно відновити клімат діалогу, що всі сторони мають виконати мінські домовленості і що слід реагувати на серйозну гуманітарну ситуацію в частині сходу України.

Також вони обговорили становище на Близькому Сході, в Сирії й Іраку, йдеться в повідомленні.

У ході зустрічі, що тривала близько 50 хвилин, серед іншого, Папа Франциск подарував Путіну медальйон із зображенням ангела миру і закликав його будувати «світ солідарності й миру, що заснований на справедливості».

Читайте такожПапа Римський назвав «ангелом миру» лідера визнаної Ватиканом Палестинської держави Одночасно з авдієнцією відбулася й зустріч секретаря Ватикану з зовнішніх відносин Пола Річарда Ґаллаґера і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, під час якої вони теж говорили здебільшого про конфлікт в Україні і становище на Близькому Сході, повідомили у Ватикані.

Як повідомляв УНІАН раніше, проблеми в Україні можуть стати однією з тем розмови президента Росії Володимира Путіна з Папою Римським Франциском.