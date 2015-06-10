На зустрічі з Папою Римським президент Росії обговорить ситуацію в Україні

Глава російської держави буде 10 червня в Мілані та Римі, а також здійснить візит до Ватикану. Про це пише ТАСС.

Як повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, тема України може фігурувати під час зустрічі глави держави з понтифіком. "Передбачається обговорити весь комплекс двосторонніх відносин, а також актуальні міжнародні проблеми, зокрема, ситуацію в Україні з акцентом на міжконфесійні відносини, діяльність українських католиків. Звичайно, буде порушено становище християн на Близькому Сході і необхідність захисту їх інтересів", - сказав він.

Читайте такожКемерон і Путін обговорили ситуацію в Україні та Сирії При цьому Ушаков обмовився, що "це найбільш актуальні, як нам здавалося, теми, які можуть бути порушені". "У якій формі вони будуть обговорюватися, мені зараз неможливо прокоментувати", - зізнався Ушаков.

"Якщо з боку Папи Римського буде проявлений інтерес, я не сумніваюся, що президент буде готовий детально роз'яснити позицію Росії", - сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. За його словами, "традиційно бесіди з Папою Римським стосуються самого широкого кола таких нагальних питань; звичайно, це завжди прекрасна можливість обмінятися думками з найбільш гарячих тем".

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