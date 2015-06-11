Прем'єр Австралії закликав лідерів іноземних держав разом боротися з ІД

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот закликав азіатсько-тихоокеанські країни об'єднатися в боротьбі з "Ісламською державою".

Виступаючи на регіональній конференції з безпеки, яка проходить в Сіднеї, він сказав, що у ІД глобальні амбіції, її щупальця простягаються далеко, а саме угруповання сповідує "культ смерті", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Він виступив після того, як президент США Барак Обама оголосив про рішення направити в Ірак додатково ще 450 американських інструкторів для навчання місцевих військовослужбовців.

Збройні сили Іраку в даний час протистоять бойовикам "Ісламської держави". Для підготовки іракської армії США вже направили в Ірак кілька сотень своїх військових інструкторів.

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Силам ІД вдалося захопити цілу низку населених пунктів в Іраку та Сирії, незважаючи на те, що їх позиції піддаються авіаударам коаліції, яку очолює США.