Прем'єр Австралії закликав лідерів іноземних держав разом боротися з ІД
Еббот підкреслив, що у бойовиків "Ісламського держави" глобальні амбіції.
Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот закликав азіатсько-тихоокеанські країни об'єднатися в боротьбі з "Ісламською державою".
Виступаючи на регіональній конференції з безпеки, яка проходить в Сіднеї, він сказав, що у ІД глобальні амбіції, її щупальця простягаються далеко, а саме угруповання сповідує "культ смерті", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Він виступив після того, як президент США Барак Обама оголосив про рішення направити в Ірак додатково ще 450 американських інструкторів для навчання місцевих військовослужбовців.
Збройні сили Іраку в даний час протистоять бойовикам "Ісламської держави". Для підготовки іракської армії США вже направили в Ірак кілька сотень своїх військових інструкторів.
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Силам ІД вдалося захопити цілу низку населених пунктів в Іраку та Сирії, незважаючи на те, що їх позиції піддаються авіаударам коаліції, яку очолює США.