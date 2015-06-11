В Італії почали ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр МЗС Павло Клімкін.

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"Палата депутатів Італії щойно ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС. Попереду ще Сенат, але крига скресла", - наголосив він.

Такий собі позитивний follow-up візиту Президента РФ до Італії https://t.co/ODJNIudeWi — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 Червень 2015

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.