В Італії почали ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС
13:29, 11 червня 2015Світ
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В італійській палаті депутатів вирішили ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Італія зробила перший крок до ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр МЗС Павло Клімкін.
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"Палата депутатів Італії щойно ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС. Попереду ще Сенат, але крига скресла", - наголосив він.
Такий собі позитивний follow-up візиту Президента РФ до Італії https://t.co/ODJNIudeWi
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 Червень 2015
Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.
Італія почала ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
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