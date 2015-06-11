В Італії почали ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС

13:29, 11 червня 2015
Світ
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В італійській палаті депутатів вирішили ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Італія зробила перший крок до ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС / УНІАН

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр МЗС Павло Клімкін.

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"Палата депутатів Італії щойно ратифікувала Угоду про асоціацію України з ЄС. Попереду ще Сенат, але крига скресла", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.

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