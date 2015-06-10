Чалий: Угоду про асоціацію з Україною вже ратифікували 20 країн ЄС

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це сказав заступник глави адміністрації президента (АП) Валерій Чалий.

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За його словами, саме сьогодні завершився ратифікаційний процес із передачею ратифікаційних грамот у Німеччині.

Ще чотири країни (Чехія, Франція, Бельгія та Нідерланди) ратифікували однією з палат парламенту і відбувається підготовка до ратифікації в решті країн ЄС, а саме в Австрії, Греції, Італії та на Кіпрі.

Заступник глави АП висловив сподівання, що до кінця 2015 року усі країни ЄС ратифікують Угоду. При цьому він наголосив, що "політична стадія ратифікації завершується, і завданням України є ефективна імплементація цієї Угоди".

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 2014 року. Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Також документ мають ратифікувати всі країни-члени ЄС.