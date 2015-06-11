Хілларі Клінтон зареєструвалася в Instagram

Менш ніж за добу на аккаунт політика підписалися близько 76 тис. осіб, пише Lenta.ru. В даний час в Instagram Хілларі Клінтон опубліковано 3 фотографії. На першому знімку під заголовком "Важкий вибір", політик зафіксувала вішалку, на якій висять кілька ділових костюмів різних кольорів.

Читайте такожВ Instagram з'явився аккаунт Ангели Меркель

В описі аккаунта політик назвала себе турботливою бабусею і дала посилання на сайт своєї передвиборної кампанії.

12 квітня стало відомо, що Хілларі Клінтон вирішила балотуватися на посаду президента США від Демократичної партії. У 2008 році вона вже робила спробу взяти участь у президентській гонці і була основним конкурентом чинного глави держави Барака Обами всередині партії. Однак тоді у Барака Обами виявилося більше прихильників.

З 2009 по 2013 рік Хілларі Клінтон була держсекретарем США, з 2001 по 2009-й - сенатором від штату Нью-Йорк, а з 1993 по 2001-й була першою леді країни (тоді президентом США був її чоловік Білл Клінтон).

Вибори 2016 року пройдуть в США 8 листопада. Кандидатом в президенти може бути американець, який отримав громадянство за правом народження. Він повинен бути не молодше 35 років і прожити в США хоча б 14 років.