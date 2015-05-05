Скандали не завадили Клінтон залишитися головним кандидатом в президенти США від демократів

У той же час скандали з фінансуванням "фонду Клінтонів" і використанням нею особистої електронної пошти у службових цілях помітно підірвали довіру до неї виборців.

Про це повідомила в понеділок газета The Wall Street Journal, що розмістила на своєму інтернет-сайті результати опитування громадської думки, проведеного нею спільно з телекомпанією NBC, пише ТАСС.

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Згідно з цим дослідженням, за перші сім тижнів виборчої компанії кількість дорослих громадян США, які негативно оцінюють судження Клінтон, збільшилася з 36 до 42%. Лише 25% виборців охарактеризували висловлювані нею погляди і думки як чесні і відверті.

Ще місяць тому таких було 38%. Тим не менше 76% потенційних виборців Демократичної партії вважають Хіларі Клінтон кращим кандидатом від демократів на майбутніх президентських виборах.

Ця ситуація, як зазначило видання, кардинально відрізняється від розкладу сил у стані республіканців, де негласний фаворит даного етапу виборів, син і брат колишніх президентів США, екс-губернатор штату Флорида Джеб Буш, розглядається в якості найбільш бажаного кандидата лише 23% виборців, що підтримують Республіканську партію. Це, зазначила газета, свідчить про відсутність у республіканців явного лідера, що поки грає на руку демократам.

Опитування проводилося з 26 по 30 квітня.