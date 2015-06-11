ЗМІ повідомили про смерть актора, який зіграв Сарумана у "Володарі перснів"
15:22, 11 червня 2015Світ
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Англійський актор Крістофер Лі, відомий своїми ролями у серії фільмів "Володар перснів", а також "Дракула" і "Плетена людина", повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.
Крістофер Лі
Повідомляється, що актор помер у неділю на 93 році життя в лондонській лікарні.
Актор знявся в більш ніж 250 фільмах, з них 69 фільмів жахів, передає РИА Новости.
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Прославився Крістофер Лі як виконавець ролей графа Дракули, Сарумана, графа Дуку, Шерлока Холмса, Франциско Скараманги, Распутіна, графа Рошфора та інших кінолиходіїв.
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