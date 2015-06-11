Словаччина змінить законодавство через участь її громадян у конфлікті на Донбасі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Начальник відділу дипломатії Мирослав Лайчак заявив, що робоча група на чолі з представниками міністерства юстиції мають запропонувати шляхи вирішення цієї ситуації.

При цьому дипломат заявив, що участь громадян країни у збройному конфлікті на боці бойовиків - безвідповідальна і така, що соромить державу.

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"Виявляється, що наша правова система передбачає відповідальність, коли наші громадяни воюють в іноземних військових підрозділах, але взагалі не йдеться про те, коли вони воюють у нерегулярних угрупуваннях", - обурився Лайчак.

У свою чергу Міністерство закордонних справ Словаччини також підтвердило, що наразі ведеться робота над вирішенням проблеми.

Варто зазначити, що поки у Словаччини немає чіткої позиції, чи варто вводити кримінальну відповідальність за участь словаків у військових операціях на території України на боці бойовиків.