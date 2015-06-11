Лінкявічюс вважає, що Путін досяг своєї мети в Україні й ватажки бойовиків йому більше не потрібні

Про це він сказав в ефірі каналу RTL, пише видання Klaipeda.

"Думаю, мета досягнута. Кремлю вдалося створити квазідержаву, яка гальмуватиме розвиток України. Гадаю, майбутнє лідерів "республік" буде сумним. Вони відпрацьований матеріал", - зазначив глава МЗС Литви, передає Європейська правда.

За його словами, тактика створення замороженого конфлікту "окупилася" і в Україні, так як окупилася вона раніше на Близькому Сході.

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Як зазначив міністр, перелому у виконанні мінських угод не трапилося.

"Росія контролює 400 км кордону з Україною, постачаючи туди зброю, 10 тис. російських солдатів знаходяться на українській території. Жодних позитивних сигналів немає", - сказав Лінкявічюс.