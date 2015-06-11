Лінкявічюс вважає, що Путін досяг своєї мети в Україні й ватажки бойовиків йому більше не потрібні
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що мету створення квазідержави, яка заважатиме розвитку України, досягнуто, і Москва більше не має потреби в лідерах сепаратистів.
Про це він сказав в ефірі каналу RTL, пише видання Klaipeda.
"Думаю, мета досягнута. Кремлю вдалося створити квазідержаву, яка гальмуватиме розвиток України. Гадаю, майбутнє лідерів "республік" буде сумним. Вони відпрацьований матеріал", - зазначив глава МЗС Литви, передає Європейська правда.
За його словами, тактика створення замороженого конфлікту "окупилася" і в Україні, так як окупилася вона раніше на Близькому Сході.
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Як зазначив міністр, перелому у виконанні мінських угод не трапилося.
"Росія контролює 400 км кордону з Україною, постачаючи туди зброю, 10 тис. російських солдатів знаходяться на українській території. Жодних позитивних сигналів немає", - сказав Лінкявічюс.