Австрія й Швейцарія розслідують шпигунство на переговорах по атомній програмі Ірану
Справу про можливе шпигунство на міжнародних переговорах по атомній програмі Ірану розслідують прокуратури Швейцарії та Австрії. Йдеться про готелі, де відбувались перемовини.
Прокуратура Швейцарії ще 6 травня порушила справу за фактом "політичного шпигунства", повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на дані швейцарської прокуратури від 11 червня, передає DW.DE. У ході проведених у травні обшуків вилучена комп'ютерна техніка та програмне забезпечення. Метою слідчих дій є отримання "відповідної інформації" та пошук слідів вірусу, який ймовірно поширився ІТ-системами, заявили у прокуратурі Швейцарії.
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Факт проведення відповідного розслідування підтвердили й у прокуратурі Австрії. Слідчі дії проводяться, у першу чергу, щодо віденського готелю Palais Coburg, де відбулась низка зустрічей між представниками Ірану та країнами "шістки" (5 країн - постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина).
Загалом вірусом були атаковані комп'ютерні мережі трьох готелів, в яких Іран та представники групи "5+1" проводять переговори щодо іранської ядерної програми.
Напередодні російська компанія з розробки антивірусних програм "Лабораторія Касперського" повідомила, що для шпигунства за перемовинами по Ірану використовувався вірус Duqu. Він має схожість з вірусом Stuxnet, який у 2010 році використовувася для саботажу іранської атомної програми. Експерти зазначають, що вірус настільки складний, що його виробником, найімовірніше, є "якась держава".