Австрія й Швейцарія розслідують шпигунство на переговорах по атомній програмі Ірану

Прокуратура Швейцарії ще 6 травня порушила справу за фактом "політичного шпигунства", повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на дані швейцарської прокуратури від 11 червня, передає DW.DE. У ході проведених у травні обшуків вилучена комп'ютерна техніка та програмне забезпечення. Метою слідчих дій є отримання "відповідної інформації" та пошук слідів вірусу, який ймовірно поширився ІТ-системами, заявили у прокуратурі Швейцарії.

Читайте такожІран заявив про успіх у переговорах по його ядерній програмі

Факт проведення відповідного розслідування підтвердили й у прокуратурі Австрії. Слідчі дії проводяться, у першу чергу, щодо віденського готелю Palais Coburg, де відбулась низка зустрічей між представниками Ірану та країнами "шістки" (5 країн - постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччина).

Загалом вірусом були атаковані комп'ютерні мережі трьох готелів, в яких Іран та представники групи "5+1" проводять переговори щодо іранської ядерної програми.

Напередодні російська компанія з розробки антивірусних програм "Лабораторія Касперського" повідомила, що для шпигунства за перемовинами по Ірану використовувався вірус Duqu. Він має схожість з вірусом Stuxnet, який у 2010 році використовувася для саботажу іранської атомної програми. Експерти зазначають, що вірус настільки складний, що його виробником, найімовірніше, є "якась держава".