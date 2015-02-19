Іран і США відновлюють переговори щодо ядерної програми

Переговори почнуться в п'ятницю, а в неділю, в них мають взяти участь міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі.

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США спільно з Британією, Францією та Росією домагаються обмеження іранської ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій проти Тегерана.

Міжнародне співтовариство вважає, що під прикриттям мирної програми Іран розробляє ядерну зброю.

Влада Ірану запевняє, що її діяльність в ядерній сфері переслідує виключно мирні цілі.