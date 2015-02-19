Іран і США відновлюють переговори щодо ядерної програми
14:40, 19 лютого 2015Світ
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Влада Ірану повідомляє про початок нових переговорів з представниками США з приводу ядерної програми.
REUTERS
Переговори почнуться в п'ятницю, а в неділю, в них мають взяти участь міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф і держсекретар США Джон Керрі, передає Бі-бі-сі.
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США спільно з Британією, Францією та Росією домагаються обмеження іранської ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій проти Тегерана.
Міжнародне співтовариство вважає, що під прикриттям мирної програми Іран розробляє ядерну зброю.
Влада Ірану запевняє, що її діяльність в ядерній сфері переслідує виключно мирні цілі.
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