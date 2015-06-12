Влада Бельгії пропонує анульовувати паспорти у потенційних ісламістів

Міра, яка ще має бути схвалена парламентом, є відповіддю на позицію Бельгії як країни-постачальника іноземців, які воюють в Сирії та Іраку, повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожТерористи планували вбивства поліцейських в Бельгії

Зокрема, як наголошується, що протягом останніх декількох років 300 чоловік покинуло Бельгію, щоб воювати на боці ісламістських угруповань. Цей показник є одним з найвищих в Європі з розрахунку на душу населення.

"Новий закон дозволяє нам кваліфікувати виїзд з бельгійської території з метою залучення в терористичні акти як кримінальний злочин", - зазначив міністр юстиції Бельгії Коен Гінс.