Влада Бельгії посилює заходи безпеки після рейдів

08:09, 17 січня 2015
Світ
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Влада Бельгії посилює заходи безпеки в країні - у ці вихідні охороняти порядок на вулицях будуть у тому числі і військові.

Бельгия усиливает меры безопасности / www.geocaching.su

У п'ятницю в Бельгії були затримані ісламісти, які ймовірно планували напад на поліцію, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТерористи планували вбивства поліцейських в БельгіїУ суботу слідчі продовжать допит 13 підозрюваних у тероризмі, які були затримані напередодні. П'ятьом заарештованим у Бельгії пред'явлені звинувачення в причетності до терористичного угруповання.

На цьому тижні поліція і спецслужби Франції, Бельгії та Німеччини провели антитерористичну операцію, заарештувавши більше двох десятків людей. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що в числі заарештованих - можливі спільники терористів, які минулого тижня вбили в Парижі 17 осіб.

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