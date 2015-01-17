Влада Бельгії посилює заходи безпеки після рейдів

У п'ятницю в Бельгії були затримані ісламісти, які ймовірно планували напад на поліцію, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожТерористи планували вбивства поліцейських в БельгіїУ суботу слідчі продовжать допит 13 підозрюваних у тероризмі, які були затримані напередодні. П'ятьом заарештованим у Бельгії пред'явлені звинувачення в причетності до терористичного угруповання.

На цьому тижні поліція і спецслужби Франції, Бельгії та Німеччини провели антитерористичну операцію, заарештувавши більше двох десятків людей. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що в числі заарештованих - можливі спільники терористів, які минулого тижня вбили в Парижі 17 осіб.