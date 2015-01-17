Влада Бельгії посилює заходи безпеки після рейдів
08:09, 17 січня 2015Світ
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Влада Бельгії посилює заходи безпеки в країні - у ці вихідні охороняти порядок на вулицях будуть у тому числі і військові.
Бельгія посилює заходи безпеки / www.geocaching.su
У п'ятницю в Бельгії були затримані ісламісти, які ймовірно планували напад на поліцію, передає Бі-бі-сі.
Читайте такожТерористи планували вбивства поліцейських в БельгіїУ суботу слідчі продовжать допит 13 підозрюваних у тероризмі, які були затримані напередодні. П'ятьом заарештованим у Бельгії пред'явлені звинувачення в причетності до терористичного угруповання.
На цьому тижні поліція і спецслужби Франції, Бельгії та Німеччини провели антитерористичну операцію, заарештувавши більше двох десятків людей. Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що в числі заарештованих - можливі спільники терористів, які минулого тижня вбили в Парижі 17 осіб.
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