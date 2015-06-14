Офіційні дані: в результаті аварії теплохода в Китаї загинули 442 людини, вижили тільки 12

Кількість жертв аварії круїзного теплохода "Зірка Сходу", що затонув у річці Янцзи в Китаї, становить 442 людини.

Як передає Русская служба ВВС, про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на владу після виявлення тіл всіх загиблих.

Тільки 12 людей вижили в катастрофі.

Туристичне судно прямувало з Нанкіна в Чунцин, люди, які перебували на борту - громадяни КНР, в основному пенсіонери у віці від 50 до 80 років, прямували в район Трьох Ущелин, де побудовано комплекс гідроелектростанцій.

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