Офіційні дані: в результаті аварії теплохода в Китаї загинули 442 людини, вижили тільки 12
00:13, 14 червня 2015Світ
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Згідно з основною версією, судно затонуло через раптову бурю, викликану циклоном.
REUTERS
Кількість жертв аварії круїзного теплохода "Зірка Сходу", що затонув у річці Янцзи в Китаї, становить 442 людини.
Як передає Русская служба ВВС, про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на владу після виявлення тіл всіх загиблих.
Тільки 12 людей вижили в катастрофі.
Туристичне судно прямувало з Нанкіна в Чунцин, люди, які перебували на борту - громадяни КНР, в основному пенсіонери у віці від 50 до 80 років, прямували в район Трьох Ущелин, де побудовано комплекс гідроелектростанцій.
Читайте такожУ Китаї на річці Янцзи затонуло судно з 458 людьми на бортуЗгідно з основною версією, судно затонуло через раптову бурю, викликану циклоном.
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