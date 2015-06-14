Польща і Литва підтвердили переговори з США про розміщення озброєнь на своїх територіях

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на міністра оборони Польщі Томаша Семоняка, Варшава дійсно веде переговори з США про розміщення на своїй території американського важкого озброєння.

Так, коментуючи інформацію, яка з'явилася раніше в газеті The New York Times, міністра запевнив, що обговорював це питання з міністром оборони США 19 травня. Семоняк додав, що рішення буде прийнято найближчим часом.

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У той же час в офіційному Twitter міністерства оборони Польщі також підкреслюється, що розміщення озброєнь стане ще одним кроком до посилення американської присутності в регіоні.

Крім цього факт переговорів з США підтвердили і в міністерстві оборони Литви. Як заявив агентству Reuters глава відомства Юозас Олекас, країна майже завершила підготовку своєї військової інфраструктури для американського озброєння.

За його словами, було б доцільно розмістити озброєння на постійній основі. Олекас додав, що подібна міра позитивно позначилася б на безпеці Литви.

Як повідомляв УНІАН, для стримування вірогідної російської агресії в Європі фахівці оборонного відомства США пропонують відправити у кілька країн Балтії і Східної Европи танки, бойові машини піхоти і іншу важку техніку, а також до п'яти тисяч солдатів.