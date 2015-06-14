Пентагон через дії Росії пропонує відправити в Європу важку військову техніку - ЗМІ

Для стримання імовірної російської агресії в Європі фахівці оборонного відомства США пропонують відправити до кількох країн Балтії та Східної Європи танки, бойові машини піхоти та іншу важку техніку, а також до п’яти тисяч солдатів.

Як повідомляє Радіо Свобода, про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела в урядових колах.

«Якщо рішення буде ухвалено, вперше з кінця холодної війни Сполучені Штати дислокують важку військову техніку в нових країнах-членах НАТО у Східній Європі, які колись були частиною радянської сфери впливу», – пише видання.

The New York Times цитує колишнього командувача об’єднаними силами НАТО в Європі адмірала Джеймса Ставрідіса, який називає такі ідеї «дуже значущими змінами в політиці», які мають на меті заспокоїти «переляканих союзників».

Читайте такожВ ЄС стурбовані нарощуванням військової присутності Росії у Чорному моріВидання вказує, що ці пропозиції потребують затвердження міністра оборони США Аштона Картера і президента США Барака Обами.

Адіміністрація Обами досі розмірковує над рішенням щодо надання Україні оборонної зброї. Таку пропозицію підтримали обидві палати Конгресу США.