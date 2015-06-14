Масштабна повінь у Тбілісі: в місті немає газу і світла, збитки сягнули 18 мільйонів доларів

Про це заявив міністр енергетики країни Каха Каладазе на засіданні Ради з управління кризами, передає РІА Новости.

За даними міністра фінансів Грузії Нодара Хадурі, збиток, завданий стихією, оцінюється приблизно в 40 мільйонів ларі (близько 18 млн дол).

"Підрахунок збитку все ще триває, але, за попередніми даними, він досягає до 40 мільйонів ларі. Сьогодні ми приступили до робіт на 10 мільйонів ларі. Міністерство фінансів володіло деякими інвентарем, і ми сьогодні ж передамо його мерії Тбілісі, яка потім роздасть його постраждалим родинам", - заявив Хадурі.

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Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі також доручив Мінфіну роздати кожній постраждалій родині по 10 тисяч ларі (близько 4,5 тис дол).

Влада попросили городян не залишати будинки.

Мер міста Давид Нарманія повідомив про 12 жертв повені, проте грузинські ЗМІ щогодини повідомляють про знайдені нові жертви.

Понеділок, 15 червня, оголошено днем жалоби.

Як повідомляв УНІАН, сильна злива з градом і вітром пройшла у Тбілісі в ніч на неділю. В результаті стихії виявилися пошкоджені житлові будинки, дороги, об'єкти інфраструктури. Із затопленого зоопарку втекли понад 30 хижих тварин, при цьому його територія повністю знищена.