Число загиблих в результаті повені в Тбілісі зросло до 12 осіб
Щонайменше 12 людей стали жертвами повені в Тбілісі, викликаного багатогодинними зливами.
Про це з посиланням на мера міста Давида Нарманію повідомляє ТАСС.
Згідно з даними місцевих ЗМІ, ще близько 10 осіб вважаються зниклими безвісти, ведуться їх пошуки. За інформацією, що надходить, число жертв повені може зрости.
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В результаті повені загинули троє співробітників Тбіліського зоопарку. Раніше повідомлялося про двох жертв стихії серед працівників установи, а про те, що загинув ще один співробітник стало відомо лише зараз.
Як повідомляв УНІАН, багатогодинна злива в Тбілісі затопила двори і перші поверхи більше сотні приватних будинків, ряд підземних переходів, площ, ділянки автодоріг, лінії електропередачі, об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, збиток від повені оцінюється в десятки мільйонів доларів.