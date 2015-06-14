Число загиблих в результаті повені в Тбілісі зросло до 12 осіб

Про це з посиланням на мера міста Давида Нарманію повідомляє ТАСС.

Згідно з даними місцевих ЗМІ, ще близько 10 осіб вважаються зниклими безвісти, ведуться їх пошуки. За інформацією, що надходить, число жертв повені може зрости.

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В результаті повені загинули троє співробітників Тбіліського зоопарку. Раніше повідомлялося про двох жертв стихії серед працівників установи, а про те, що загинув ще один співробітник стало відомо лише зараз.

Як повідомляв УНІАН, багатогодинна злива в Тбілісі затопила двори і перші поверхи більше сотні приватних будинків, ряд підземних переходів, площ, ділянки автодоріг, лінії електропередачі, об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, збиток від повені оцінюється в десятки мільйонів доларів.