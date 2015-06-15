Чергові переговори Греції з міжнародними кредиторами не принесли результатів

Чергова спроба переговорів між Грецією та її міжнародними кредиторами у неділю, 14 червня, закінчилася безрезультатно. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Хоч деякий прогрес відбувся, перемовини не були успішними, оскільки між планами грецьких чиновників та спільними вимогами Єврокомісії, Європейського центробанку та Міжнародного валютного фонду залишаються помітні розбіжності", - цитує речника Єврокомісії інформагенція AFP.

При цьому президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і надалі переконаний, що зі збільшенням зусиль щодо реформ з боку грецької сторони та за наявності політичної волі усіх сторін рішення можна знайти до кінця місяця.

Читайте такожГреція готова укласти угоду з кредиторами і "завершити кризу"Греція називає умови кредиторів "ірраціональними", повідомляє джерело AFP в уряді країни. За його даними, цього разу перемовини тривали 45 хвилин. В Афінах покладають вину на МВФ, чия позиція була "непримиренною та грубою", оскільки МВФ і далі наполягав на урізанні пенсій та підвищенні податку на додану вартість, повідомляє джерело агентства.

Подальші перемовини Афін відбуватимуться з представниками Єврогрупи, пише Reuters. Наступного четверга, 18 червня, у Люксембурзі має відбутися зустріч міністрів фінансів країн Єврозони.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав переговори міжнародних кредиторів з Грецією про реструктуризацію боргу "ковзанням корови на льоду".