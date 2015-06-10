Єврокомісії не сподобався наданий Грецією новий план реформ

Єврокомісар з економічних та фінансових питань П'єр Московісі заявив, що пропозиції уряду Греції не відповідають досягнутим раніше домовленостям, передає DW.DE.

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Єврокомісар дав зрозуміти представникам Греції, що запропонований план перетворень виявився нижче рівня, узгодженого під час зустрічі минулого тижня між президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

Голова грецького уряду сьогодні проведе переговори з президентом Європейської ради Дональдом Туском. Також у цей день Алексіс Ципрас зустрінеться в столиці Бельгії з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом. Німецький канцлер уже заявила, що готова до розмови. Ангела Меркель наголосила, що "є бажання утримати Грецію в єврозоні", однак часу для ухвалення рішення щодовирішення питання грецьких боргових зобов'язань обмаль. "Кожен день на рахунку", - сказала Ангела Меркель.