Пушков: санкції проти Росії не допоможуть Україні

Про це представник Держдуми написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Якщо Захід введе проти Росії нові санкції, це не допоможе Україні, але призведе до відсторонення Росії від Заходу і в політиці, і в економіці», - йдеться в повідомленні.

Если Запад введет против России новые санкции, это не поможет Украине,но приведет к отстранению России от Запада и в политике, и в экономике — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июня 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що CNN дізнався подробиці нових санкцій проти Росії, які ЄС та США можуть прийняти у випадку ескалації конфлікту в Україні. Обмежувальні заходи можуть стосуватися як окремих фізичних і юридичних осіб, так і окремих секторів економіки Росії. Співрозмовники каналу назвали такі галузі, як фінанси, енергетика і оборона.