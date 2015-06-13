ЗМІ дізналися подробиці нових санкцій проти Росії, які можуть бути прийняті в разі ескалації конфлікту в Україні

CNN дізнався подробиці нових санкцій проти Росії, які ЄС та США можуть прийняти у випадку ескалації конфлікту в Україні, повідомляє РБК. Про деталі обмежувальних заходів телеканалу розповіли джерела в адміністрації президента США, а також дипломати з країн єврозони.

Співрозмовники каналу зазначили, що остаточне рішення про посилення санкцій ще не було прийнято. За їх словами, тема введення додаткових санкцій почала обговорюватися через відновлення бойових дій під Донецьком. Тим не менш, зіткнення українських силовиків і терористів закінчилися ще до того, як західні країни вирішили діяти, пояснили чиновники.

Джерела CNN уточнили, що обмежувальні заходи можуть стосуватися як окремих фізичних і юридичних осіб, так і окремих секторів економіки Росії. Співрозмовники каналу назвали такі галузі, як фінанси, енергетика і оборона.

Читайте такожЛідери G7 прийняли декларацію, в якій назвали умови зняття санкцій з РФ Представник адміністрації президента США Барака Обами зазначив, що приводом для введення додаткових санкцій проти Росії стане «випадок». «Ви зрозумієте, коли це станеться», — зазначив він. За його словами, мова може йти про «серйозний напад в будь-якому місці по лінії дотику» українських військовослужбовців і бойовиків.

«Існує великий перелік різних варіантів, якими лідери зможуть відповісти на будь-який вияв російської агресії, швидко і рішуче. Мова не йде про тижні», — додав представник адміністрації.

Європейські джерела телеканалу зазначили, що їм би не хотілося розширення санкцій проти Росії. Вони висловили надію, що інформація про їх підготовку буде утримувати Москву від порушення Мінських угод.

«Ми хочемо дати зрозуміти, що в разі подальшої агресії ми можемо діяти швидко. Крім того, ми хочемо дати зрозуміти, що ми дійсно готові використовувати стримуючі фактори», — заявив європейський дипломат.

Читайте такожСвіт повинен зупинити агресію Путіна з допомогою санкцій - представниця СШАЯк повідомляв УНІАН раніше, віце-президент США Дзозеф Байден після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком заявив, що США та інші країни G7 готові ввести нові санкції проти Росії з метою подальшого тиску на Росію у зв'язку із ситуацією в Україні.