США завдали авіаудару по території Лівії

У Пентагоні повідомили, що поки не можуть точно сказати, чи була операція успішною, однак за попередніми даними удар досяг своєї мети, повідомляє Російська служба ВВС.

У військовому відомстві не назвали ім'я людини, що стала мішенню удару, проте охарактеризували її як керівника "Аль-Каїди" середньої ланки. Визнаний світовим співтовариством уряд Лівії, що знаходиться Тобруці на сході країни, зі свого боку, заявив, що метою американської авіації був один з лідерів місцевих бойовиків Мухтар Бельмухтар.

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Бельмухтар вважався організатором нападу на газове родовище в Алжирі, в ході якого у 2013 році загинули майже 40 людей. Раніше в пресі вже неодноразово з'являлися повідомлення про загибель Бельмухтара, але згодом вони не підтверджувалися.