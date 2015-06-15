У світі скорочується кількість ядерної зброї – SIPRI

За станом на початок 2015 року в розпорядженні дев'яти країн — США, Росії, Великобританії, Франції, Китаю, Індії, Пакистану, Ізраїлю та Північної Кореї — знаходилося в цілому близько 15 850 одиниць ядерної зброї, а в 2014 році цей показник становив 16 350 одиниць ядерної зброї: за період 2014-2015 років на планеті арсенали ядерної зброї скоротилися на 500 одиниць, повідомляє DT.UA.

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Це скорочення відбувається в основному за рахунок США і Росії, на частку яких припадає приблизно 90% світових запасів ядерної зброї. Водночас обидві країни мають масштабні і дорогі програми по модернізації своїх ядерних арсеналів.

Інші ядерні держави проводять політику нарощування ядерної зброї або ж оголосили про намір. Наприклад, Китай має намір лише трохи наростити свій ядерний потенціал, а Індія та Пакистан в даному аспекті мають більш масштабні плани. А ось про успіхи ядерної програми Північної Кореї каже важко, так як інформації у відкритих джерелах про це недостатньо.