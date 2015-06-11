ІДІЛ має можливості для створення власної ядерної бомби – ЗМІ

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на The Independent.

"Ісламська держава" раніше вже заявляла про розробку зброї масового знищення, а в Міноборони Індії говорили про можливості отримання ісламістами ядерної зброї від Пакистану.

Читайте такожМатері терористів ИГИЛ через соцмережі просять своїх дітей покинути угруповання - The GuardianЗростаюче занепокоєння з приводу можливого створення "Ісламською державою" зброї масового знищення відбувається на тлі того, що ІДІЛ може бути "активною як ніколи" перед священним для всіх мусульман місяцем Рамадан та річницею оголошення "халіфату".

Раніше УНІАН повідомляв, що терористичне угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ) опублікувала в Інтернеті погрози здійснити масові теракти на території Сполучених Штатів.