У Грузії день жалоби за загиблими в результаті повені

Про це на засіданні Ради з управління кризами заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає радіо "Свобода".

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Згідно з останніми повідомленнями, в Тбілісі від повені загинули щонайменше 13 людей, близько десятка зникли без вісти. Істотно постраждала інфраструктура грузинської столиці, збитки від стихії оцінюють у мільйони доларів.

У МЗС України повідомили, що серед загиблих і постраждалих від повені в Тбілісі громадян України немає.