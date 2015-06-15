У Грузії день жалоби за загиблими в результаті повені
08:49, 15 червня 2015Світ
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У Грузії сьогодні оголошено Днем жалоби за жертвами повені в Тбілісі, спричиненого сильними зливами в суботу пізно ввечері.
REUTERS
Про це на засіданні Ради з управління кризами заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає радіо "Свобода".
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Згідно з останніми повідомленнями, в Тбілісі від повені загинули щонайменше 13 людей, близько десятка зникли без вісти. Істотно постраждала інфраструктура грузинської столиці, збитки від стихії оцінюють у мільйони доларів.
У МЗС України повідомили, що серед загиблих і постраждалих від повені в Тбілісі громадян України немає.
Грузія у жалобі за жертвами масштабної повені
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