Новий поворот у справі Нємцова: Дадаєв на момент вбивства був діючим чеченським офіцером

Про це пише Комерсант.

Відповідно, може змінитися і підсудність справи — не виключено, що оцінювати процесуальні дії слідства і його результати доведеться військовому суду.

З цієї причини можуть бути перенесені і призначені на сьогодні в Мосміськсуді процеси з оскарження обраних раніше фігурантам запобіжних заходів — якщо захист заявить клопотання про порушення підсудності.

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За даними видання, збираючи матеріали про своєму підзахисному Заурі Дадаєву, його адвокати звернулися з запитом до розташованого у Грозному полку внутрішніх військ "Північний" (в/ч N4156), в якому раніше служив обвинувачений.

З отриманої днями відповіді випливає, що в момент вбивства Нємцова — пізно ввечері 27 лютого 2015 року — обвинувачений Дадаєв був штатним офіцером полку.

Як повідомляє керівництво "Північного", заступник командира спеціального моторизованого батальйону лейтенант Дадаєв прослужив в полку трохи менше дев'яти років, при цьому його військовий стаж у так званому пільговому обчисленні становить 13 років і 8 місяців. З чого можна зробити висновок, що Заур Дадаєв майже весь термін служби перебував у зоні бойових дій і брав участь в них.

Напередодні Нового року лейтенант подав командуванню частини рапорт про звільнення в запас за власним бажанням, однак перед цим побажав відгуляти чергову відпустку.

У відпустці пан Дадаєв знаходився весь лютий, і тільки в останній день місяця командувач військами Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС РФ генерал-полковник Євген Внуков видав наказ N9 "По особовому складу", яким наказує командиру полку "Північний" полковнику Алибеку Делімханову звільнити лейтенанта Дадаєва в запас. Зазначимо, що 28 лютого — на наступний після вбивства день — Заур Дадаєв формально числився військовослужбовцям.

Лише з 1 березня полковник Делімханов своїм приписом N32 виключив його зі списків особового складу частини і зняв з усіх видів забезпечення. В цей же день лейтенант Дадаєв, як випливає з відповіді його командирів, здав службові справи і офіційно звільнив посаду.

При звільненні офіцеру було виплачено вихідну допомогу в розмірі трьох посадових окладів, а його документи направлені у військкомат Малгобек (Інгушетія) для постановки на військовий облік за місцем проживання.

Отримана з "Північного" інформація, за даними "Ъ", може помітно вплинути на хід розслідування гучної справи. До цього слідство вважало всіх п'ятьох обвинувачених офіційно не працючими, що передбачало розгляд справи по суті в Мосміськсуді.