Кадиров є ключовим свідком у справі про вбивство Нємцова - Яшин

Політик Ілля Яшин заявляє, що російська опозиція наполягає на проведенні допиту очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова у справі про вбивство опозиційного політика Бориса Нємцова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яшин, який також є членом бюро федеральної політради партії «РПР-ПАРНАС» і соратником Нємцова, сказав у Києві під час презентації доповіді про військовий конфлікт на сході України «Путін. Війна», підготовленої однодумцями Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

За словами Яшина, він не сумнівається, що заступник командира чеченського батальйону "Сєвєр" Заур Дадаєв дійсно є безпосереднім виконавцем вбивства Нємцова.

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За інформацією Яшина, напередодні вбивства Нємцова Дадаєва у Москві супроводжував інший член цього самого батальйону Руслан Єремеєв, який є племінником одного із членів Ради федерації Чеченської Республіки. Єремеєв проходить ключовим підозрюваним, і на даний момент переховується від слідства за межами Росії.

"Від Єремеєва прямий слід йде до братів Делімханових. Алібек Делімханов - це командир батальйону "Сєвєр", - сказав Яшин.

Він зазначив, що від Алібека Делімханова прямий слід веде до Адама Делімханова, який є депутатом Державної думи РФ і провідним російським політиком в оточенні Кадирова.

"Найголовніше - це допит Рамзана Кадирова. Ми вважаємо, що саме Рамзан Кадиров є на сьогодні ключовим свідком у кримінальній справі про вбивство Бориса Нємцова, з явною перспективою стати підозрюваним. Ми не допускаємо ймовірності, що всі ці люди могли зробити, бути причетними до такого зухвалого вбивства, не поставивши до відома Рамзана Кадирова, не маючи прямої санкції від цієї людини", - заявив Яшин.

Разом з тим, опозиціонер повідомив, що "для нас є великим питанням, чи міг Рамзан Кадиров бути причетним до цього вбивства, до цього злочину, не отримавши погодження чиновників із найвищих російських кабінетів. Для нас є відкритим питання, чи міг Рамзан Кадиров отримати узгодження на найвищому кремлівському кабінеті – чи міг він отримати погодження Володимира Путіна".

"Але найближчим завданням слідства, як ми вважаємо, є саме допит Рамзана Кадирова. Якщо цей допит не буде проведений, це буде явним свідченням того, що слідство зосередилося на слідчих діях стосовно виключно виконавців цього вбивства", - вважає Яшин.

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Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий у Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є політична чи релігійна ненависть.

У справі про вбивство Нємцова заарештовано 5 осіб, основним підозрюваним серед них є Дадаєв.

12 травня в Москві відбулася презентація доповіді «Путін. Війна», підготовленого соратниками Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.