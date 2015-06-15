Нова хвиля вуличних протестів почалася в Гонконзі
09:45, 15 червня 2015Світ
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Протестуючі вийшли на вулиці Гонконгу в жовтих одежах і з жовтими парасольками з вимогою від Пекіна відмовитися від плану скоротити вибір кандидатів на пост глави адміністрації колишньої британської колонії.
REUTERS
Влада Китаю заявляє, що список кандидатів буде складений спеціально призначеним ЦК КПК комітетом, передає Бі-бі-сі.
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Нове голосування щодо політичної реформи, проект якої став причиною виходу на вулиці сотень тисяч гонконгців в минулому році, має відбутися на цьому тижні.
Вибори глави спеціального адміністративного району Китаю заплановано на 2017 рік.
Китайська влада та адміністрація Гонконгу неодноразово називали протести з перекриттям вулиць "незаконними".
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