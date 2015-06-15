Нова хвиля вуличних протестів почалася в Гонконзі

Влада Китаю заявляє, що список кандидатів буде складений спеціально призначеним ЦК КПК комітетом, передає Бі-бі-сі.

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Нове голосування щодо політичної реформи, проект якої став причиною виходу на вулиці сотень тисяч гонконгців в минулому році, має відбутися на цьому тижні.

Вибори глави спеціального адміністративного району Китаю заплановано на 2017 рік.

Китайська влада та адміністрація Гонконгу неодноразово називали протести з перекриттям вулиць "незаконними".