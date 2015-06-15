Путіна зацікавили причини зростання смертності росіян

Путін також розпорядився "розробити і прийняти комплекс додаткових заходів, спрямованих на зниження смертності населення". Відповідальними за виконання призначені прем'єр-міністр Дмитро Медведєв і керівники російських регіонів, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожРосія лідирує у рейтингу смертності від алкоголю

Раніше Дмитро Медведєв заявив, що за перші чотири місяці 2015 року рівень смертності в Росії виріс на 3,7% в річному вимірі.

Також, згідно з опублікованими на минулому тижні даними Росстату, кількість бідних в першому кварталі зросла на 3,1 млн осіб порівняно з цим же періодом 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, в Росії рівень довіри до президента Володимира Путіна залишається на рекордному рівні, його діяльність схвалюють 86% росіян.