У Росії рівень довіри до Путіна залишається на рекордному рівні у 86% - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», якими володіє УНІАН.

Дослідження показує, що у травні у цілому схвалили діяльність Путіна на посаді президента РФ 86%, не схвалили 13%, важко відповісти 1% опитаних.

Як зазначає «Левада-Центр», у травні 2014 року про діяльність Путіна схвально відгукнулися 83% росіян, а у травні 2013 року - 64%.

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60% респондентів вважають, що справи у РФ «йдуть у правильному напрямку», протилежної думки дотримуються 23%, а 17% вагалися з відповіддю.

Діяльність Дмитра Медведєва на посту глави уряду РФ схвалюють 63% опитаних, не схвалюють - 36%, 1% вагалися з відповіддю.

59% респондентів «у цілому» схвалюють діяльність уряду РФ, 40% - не схвалюють, 1% вагалися з відповіддю.

Опитування було проведено 22-25 травня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб віком від 18 років і старше у 134 населених пунктах 46 регіонів РФ. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.