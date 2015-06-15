Музеї Непалу знову відкрилися для туристів після землетрусів

Міністерство туризму Непалу закликає іноземних туристів повернутися в країну, повідомляє Бі-бі-сі.

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В результаті двох потужних землетрусів у Непалі загинули щонайменше 9 тис. осіб, сотні історичних пам'яток були зруйновані, в тому числі кілька знаменитих індуїстських храмів.

Туризм в Непалі є важливим джерелом бюджетних доходів, а для подолання наслідків землетрусів країні необхідні сотні мільйонів доларів.