Музеї Непалу знову відкрилися для туристів після землетрусів
12:19, 15 червня 2015Світ
34 0
Після необхідних укріплювальних і відбудовних робіт 6 історичних об'єктів, включених до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знову відкрилися для відвідування.
REUTERS
Міністерство туризму Непалу закликає іноземних туристів повернутися в країну, повідомляє Бі-бі-сі.
Читайте такожУ Непалі після землетрусу знову відкриваються школи
В результаті двох потужних землетрусів у Непалі загинули щонайменше 9 тис. осіб, сотні історичних пам'яток були зруйновані, в тому числі кілька знаменитих індуїстських храмів.
Туризм в Непалі є важливим джерелом бюджетних доходів, а для подолання наслідків землетрусів країні необхідні сотні мільйонів доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter