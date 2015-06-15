У Вірменії затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві російського солдата

Про це в бесіді з журналістами повідомив заступник начальника бази по роботі з особовим складом Олексій Полюзович. За його словами, затримано службовця за контрактом на базі, повідомляє news.am.

«З ним працюють слідчі, він дає свідчення. Ім'я повідомити не можу», - зазначив Олексій Полюхович, відмовившись давати коментарі з приводу того, що сталося.

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За деякими даними, вбивству передувала суперечка за участю як мінімум 3 осіб. За фактом вбивства порушено кримінальну справу за ч. 1 статті 104 КК.

Як повідомляв УНІАН, російський військовослужбовець знайдений мертвим у вірменському місті Гюмрі, недалеко від пам'ятника "Мати Вірменія".

Як розповіла прес-секретар СК Вірменії Сона Трузян, вбитого російського військовослужбовця звали Іван Новіков. "На тілі загиблого виявлено колото-різані рани", - сказала вона.