У вірменському Гюмрі продовжують вбивати російських солдатів: ще один знайдений зарізаним

Про це повідомили в Слідчому комітеті Вірменії, передає Бі-бі-сі. Як розповіла прес-секретар відомства Сона Трузян, вбитого російського військовослужбовця звали Іван Новіков. "На тілі загиблого виявлено колото-різані рани", - сказала вона.

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Сона Трузян також повідомила, що за даним фактом порушено кримінальну справу, проводяться слідчо-оперативні заходи, передає Lenta.ru.

Між тим, як повідомляють вірменські ЗМІ, російський військовослужбовець був новачком, на території 102-ї бази в Гюмрі прослужив близько двох-трьох місяців.

Примітно, що це не перше вбивство російських військовослужбовців в районі міста Гюмрі. Як повідомляв УНІАН, контрактник російських прикордонних військ Артур Афян, який зник 21 лютого, був знайдений 8 березня повішеним в околицях Гюмрі.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Гюмрі російський військовослужбовець 102-ї бази Валерій Пермяков, проникнувши в приватний будинок, з автоматарозстріляв вірменську сім'ю з семи осіб (включаючи дворічну дитину і шестимісячне немовля, яке він 7 разів ударив штик-ножем).

Слідчий комітет Вірменії пред'явив російському військовослужбовцю звинувачення за п. 1 ч. 2 ст. 104 ("умисне вбивство двох і більше осіб"). 21 січня Валерій Пермяков визнав свою провину у вбивстві вірменської родини. Суд над ним проходить у Вірменії.