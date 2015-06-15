Фінляндія хоче тимчасово повернути візу спікеру Держдуми РФ

Фінляндія веде переговори про тимчасове скасування заборони на в'їзд в Євросоюз для спікера Держдуми Росії Сергія Наришкіна, повідомляє фінське видання Yle.

Зазначається, що голова ОБСЄ покликав Сергія Наришкіна на саміт в Гельсінкі в липні, проте Наришкін значиться в списку осіб, в'їзд яким до ЄС заборонений у зв'язку з санкціями Євросоюзу проти Росії.

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Питання про візу буде порушено на зустрічі президентів Фінляндії та Росії Саулі Нііністьо та Володимира Путіна, яка відбудеться завтра в Москві.

Прем'єр-міністр Фінляндії Юхя Сіпіля і глава МЗС Тімо Сойні підтверджують, що зараз йдуть переговори з цього приводу з ЄС.