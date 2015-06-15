Мінприроди Грузії оголосило причину повені в Тбілісі (відео)

Причиною повені в Тбілісі в ніч на 14 червня став зсув ґрунту, внаслідок якого селеві потоки перекрили річку Вере.

Як повідомляє «Новости-Грузия», в Міністерстві охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Грузії за допомогою відеографіки роз'яснили причини руйнівної повені в Тбілісі. На відео, опублікованому сьогодні, показано ареал утворення й розвиток стихійних процесів.

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За даними Мінприроди, на автомобільній дорозі Цкнеті-Бетанія поблизу прилеглої до села Ахалдаба території, на правому схилі річки Вере розвивалися зсувні процеси. Зокрема, зірвалася тверда маса об'ємом приблизно мільйон кубічних метрів, що викликало утворення селевого потоку, який тимчасово перекрив ущелину річки Вере. Всьому цьому передували інтенсивні атмосферні опади у вигляді граду та дощу.

Після прориву утвореного короткочасного застою води, піднявся рівень води в ущелині Вере, пройшли селеві потоки й затопило окремі місця. Станом на сьогоднішній день, в ареалі стихійних процесів більше не передбачаються подібні масштабні явища, однак активізуються не масштабні процеси», - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявляють, що в різних місцях стихії мобілізовано групу геологів і гідрологів Національного агентства навколишнього середовища, які детально вивчають процеси й беруть активну участь у ліквідації наслідків стихії.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи сталася руйнівна повінь. За останніми офіційними даними, загинули 12 осіб, 37 постраждали, доля ще 10 осіб невідома. Стихія пошкодила дороги та інфраструктуру столиці. Затопило також зоопарк, внаслідок чого багато тварини опинилися на волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Грузії оголошено Днем жалоби за жертвами повені в Тбілісі.

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