У Тбілісі вже розчистили половину підтоплених територій

Наразі вже розчистили 50 відсотків підтоплених територій, передає ТСН.

Повідомляється, що до прибирання долучилися майже всі місцеві. Крім того, на сьогодні заплановано відкриття доріг, адже у місті через ситуацію утворилися величезні затори.

Також сьогодні за загиблими відслужили панахиду, на ній були присутні перші особи країни.

Як повідомлялося, у ніч на 14 червня в Тбілісі після сильної зливи сталася руйнівна повінь. За останніми офіційними даними, загинули 12 осіб, 37 постраждали, доля ще 10 осіб невідома. Стихія пошкодила дороги та інфраструктуру столиці. Затопило також зоопарк, внаслідок чого багато тварини опинилися на волі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Грузії оголошено День жалоби за жертвами повені в Тбілісі.