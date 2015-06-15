В Ірані офіційно запустили шлюбний сайт, схвалений урядом країни

В Ірані офіційно запущено сайт, який заохочує молодих чоловіків і жінок вступати в шлюб, і який схвалив уряд країни, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Ресурс, як повідомляється, не є сайтом знайомств. Це перенесена на сучасну технологічну платформу традиційна практика з підбору пар, існуюча в суспільстві, яке несхвально ставиться до того, щоб самотні чоловіки та жінки вступали у відносини з власної ініціативи.

Пробна версія сайту функціонувала протягом року.

Читайте такожВ Ірані організували конкурс карикатур про злочини "Ісламської держави"

Тепер, коли сайт почав працювати офіційно, іранська влада ставить перед собою амбітну мету влаштувати 100 тисяч шлюбів у найближчі 12 місяців.