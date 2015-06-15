У Польщі після гучних відставок представили нових міністрів

Про це повідомляє TVN24, пише Європейська правда.

"Я провела зміни в моєму уряді. Кожен з представлених знає, що таке служити громадянам", - сказала Копач.

Зокрема, міністром охорони здоров'я став профессор Маріан Зембала, міністром спорту і туризму – Адам Король, міністром держскарбниці – Анджей Червінський.

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Крім того, Копач призначила заступників міністрів, оскільки особи, які займали ці посади, також подали у відставку минулого тижня.

Нагадаємо, через скандал з прослуховуванням у відставку пішли міністр охорони здоров'я Бартош Арлуковчич, міністр спорту Анджей Бернат і міністр держскарбниці Влодимеж Карпінський, їхні заступники, а також спікер Сейму Радослав Сікорський.

Скандал виник 16 червня минулого року після оприлюднення у ЗМІ телефонних розмов високопоставлених політиків.