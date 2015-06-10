У Польщі спікер Сейму і три міністри йдуть у відставку через скандал

20:15, 10 червня 2015
Світ
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У Польщі подали у відставку троє міністрів, їх заступники і спікер парламенту Радослав Сікорський.

REUTERS

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем'єр-міністр республіки Польща Єва Копач, повідомляє Європейська правда з посиланням на газету Wyborcza.

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"Сьогодні на мій стіл заяви про відставку подали міністр охорони здоров'я Бартош Арлуковчич, міністр спорту Анджей Бернат і міністр держскарбниці Влодимеж Карпінський. Йде також маршал Сейму Радослав Сікорський", - сказала Копач.

За її словами, відставки є результатом справи про прослуховування, яка "робить негативний вплив на державу".

"Єдиним результатом річного розслідування справи про прослуховуваннях телефонів став гігантський витік інформації. Це підриває довіру до прокуратури. Тому я не прийму звіт генерального прокурора. Я вважаю, що єдиною установою, яка в змозі завершити справу, є прокуратура з новим генеральним прокурором", - зазначила прем'єр-міністр.

Крім того, від своїх посад відмовилися кілька заступників міністрів і голова групи радників прем'єра, колишній міністр фінансів республіки Ян Ростовський.

Копач додала, що координатор спеціальних служб Яцек Чіхоцкі "взяв на себе відповідальність за відсутність ефективності служб". Він пішов з посади координатора, але залишається головою канцелярії прем'єр-міністра.

Як відомо, скандал виник 16 червня минулого року після оприлюднення у ЗМІ телефонних розмов високопоставлених політиків.

Тижневик Wprost отримав також аудіозапис розмов високопосадовців, зокрема міністра внутрішніх справ Бартломея Сенкевича і голови Нацбанку Марека Бельки.

У ході цих розмов чиновники, вживаючи ненормативну лексику, обговорювали вирішення не цілком законними способами як державних, так і особистих питань.

Після оприлюднення записів тодішній голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск навіть припустив оголошення дострокових парламентських виборів, якщо конфлікт не буде вичерпано.

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