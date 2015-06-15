Польські залізничники анонсували безстроковий страйк

У ніч на 29 червня працівники Регіональної транспортної компанії, яка обслуговує приміські маршрути, мають намір розпочати безстроковий страйк.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Onet.pl.

Хоча перевізник обслуговує здебільшого локальні маршрути і користуються ними особи, які прямують на роботу, страйк може ускладнити і дальні перевезення.

Профспілки вимагають підписання угоди, яка закріплювала б гарантії для працівників, в тому числі, гарантії зайнятості працівників протягом 5 років.

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Крім того, профспілки звинувачують маршалків воєводств, які є формальними власниками компанії, у діях, які їй лише шкодять. Йдеться, зокрема, про створення конкуруючих фірм.

Поки в Міністерстві транспорту не відреагували на вимоги профспілок.